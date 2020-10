Vuelta

A organização da Volta a Espanha em bicicleta, que arranca na terça-feira em Irún, na fronteira com a França, anunciou hoje que nenhum ciclista acusou o novo coronavírus nos 498 testes realizados no domingo.

Os testes realizados aos ciclistas e aos elementos credenciados das equipas presentes na Vuelta detetaram dois infetados no 'staff' da Bahrain-McLaren e Sunweb, que já foram isolados de acordo com o protocolo e legislação sanitária vigente.

A organização refere em comunicado que, de acordo com os procedimentos em contexto da pandemia de coronavírus, todas as equipas (corredores e funcionários) foram submetidos no domingo a uma primeira bateria de testes à covid-19.