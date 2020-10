Actualidade

A Direção-Geral da Saúde (DGS) alterou a norma sobre as visitas aos idosos que estão nos lares sem falar com o setor social e privado, o que deixou os responsáveis apreensivos, apesar de haver também quem concorde com a medida.

De acordo com a DGS, os idosos que estão nos lares podem receber mais do que uma visita por semana, ficando nas mãos das autoridades de saúde locais a possibilidade de voltar a suspendê-las.

Numa informação divulgada no seu 'site' e que atualiza a que tinha sido publicada em maio, quando as visitas aos lares foram retomadas, a DGS diz que, "de acordo com as condições técnicas das estruturas ou unidades, as visitas devem realizar-se pelo menos uma vez por semana", mas alerta que cada autoridade de saúde local poder suspender ou restringir as visitas, de acordo com o evoluir da situação epidemiológica.