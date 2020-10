Migrações

O Supremo Tribunal dos EUA aceitou rever uma política do Governo do Presidente Donald Trump que obriga requerentes de asilo a esperar no México por audiências nos tribunais norte-americanos.

A política de Protocolos de Proteção ao Migrante, conhecida informalmente por Permanecer no México, foi introduzida em 2019, tornando-se um pilar essencial da resposta do Governo dos EUA ao aumento sem precedentes de famílias em busca de asilo nas fronteiras, atraindo críticas por deixar as pessoas em condições perigosas nas cidades mexicanas.

Os tribunais de primeira instância consideraram que esta política era ilegal, mas o Supremo Tribunal interveio para permitir que a medida permanecesse em vigor, enquanto corria na justiça uma ação judicial sobre o tema.