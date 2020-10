Covid-19

As comemorações do dia da cidade da Covilhã, na terça-feira, 20 de outubro, foram adiadas devido à "suspeita" de um foco de covid-19 no edifício dos Paços do Concelho, informou hoje a Câmara Municipal.

"Perante a suspeita de um foco de covid-19 no edifício dos Paços do Concelho e por recomendação das autoridades de saúde, todos os eventos e cerimónias associadas às comemorações dos 150 Anos da elevação da Covilhã a cidade estão adiadas até novas indicações", afirma aquele município do distrito de Castelo Branco, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

De acordo com a informação, "foi ativado o plano de contingência da autarquia e estão já a ser realizadas todas as diligências necessárias, em estreita colaboração com a proteção civil e as autoridades locais de saúde".