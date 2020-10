Actualidade

Quase dois terços (72%) da cidade brasileira do Rio de Janeiro, com 96 bairros onde vivem 3,8 milhões de pessoas, são controlados por grupos criminosos, revelou um estudo divulgado hoje por organizações não-governamentais (ONG).

O estudo, intitulado "Mapa dos Grupos Armados do Rio de Janeiro", destacou ainda que as milícias, grupos criminosos formados por ex-polícias e agentes do Estado para combater o tráfico de droga, já dominam 57,5% do território urbano do Rio de Janeiro.

O domínio dos outros 15,4% do território é distribuído pelas três maiores organizações do narcotráfico com atuação no Rio de Janeiro: Comando Vermelho, com 11,4%, o Terceiro Comando (3,7%) e a facção Amigos de Amigos (0,3%).