Mau tempo

(CORREÇÃO NO 2.º E 5.º PARÁGRAFOS) Lisboa, 19 out 2020 (Lusa) - A Proteção Civil anunciou hoje que vai colocar às 00:00 de terça-feira em estado de alerta especial laranja oito distritos do centro e norte do país devido à chuva "forte e persistente" e ao vento.

Lisboa, Santarém, Setúbal, Portalegre, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Porto são oito distritos que vão estar em alerta laranja (o segundo mais grave da escala) entre as 00:00 de terça-feira e as 23:59 de quarta-feira, precisou Alexandre Penha, ajunto de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em conferência de imprensa.

Atualmente todo o território nacional está em estado de alerta amarelo devido ao mau tempo, mas as condições meteorológicas vão agravar-se a partir do início da tarde de hoje.