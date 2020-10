Actualidade

Melgaço, Viana do Castelo, 19 out 2020 - Uma explosão numa fábrica de tubos de borracha para a indústria automóvel, na zona industrial de Penso, em Melgaço, distrito de Viana do Castelo, provocou hoje ferimentos graves em dois trabalhadores, disse fonte da proteção civil.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, "os dois feridos, uma mulher e um homem, ainda estão a ser avaliados no local".

Aquela fonte adiantou que "são ainda desconhecidas as causas da explosão que não originou incêndio".