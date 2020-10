Actualidade

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) disponibiliza a partir de hoje no seu 'site' uma nova aplicação, designada 'tem.REDE?', que permite consultar a cobertura de redes dos operadores móveis MEO, NOS e Vodafone em Portugal.

"Com o 'tem.REDE?', além de verificar a cobertura do seu operador, pode consultar também a dos outros operadores no mesmo local. Assim, a partir de agora passa a ser fácil saber que operadores têm rede no local onde vive ou onde tem a sua segunda habitação, ou no local para onde quer ir de férias, por exemplo. Pode ainda verificar se pode fazer uma chamada sem interrupções ou interferências, enviar SMS ou MMS ou usar a Internet para fazer chamadas de voz ou vídeo, navegar, fazer 'streaming' vídeo e música e jogar online", destaca o regulador.

Falando na sessão de apresentação da nova aplicação, o presidente do Conselho de Administração da Anacom reconheceu que "foi um dos projetos que mais tempo, dedicação e persistência requereu no âmbito da atividade regulatória" da instituição, inserindo-se no seu Plano Plurianual de Atividades para o triénio 2018-2020 e no programa Simplex, no âmbito do "objetivo estratégico de garantir e de proteger os direitos dos utilizadores e dos cidadãos".