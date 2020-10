Actualidade

O PAN entregou na Assembleia da República um projeto de resolução (sem força de lei) para recomendar ao Governo que disponibilize "as instalações necessárias" para que a Entidade para a Transparência comece a exercer funções.

No documento, o Pessoas-Animais-Natureza refere que "desde janeiro de 2020 que o Tribunal Constitucional [TC] comunicou ao Governo quais as características consideradas necessárias para instalar a sede deste órgão sem ter, contudo, obtido qualquer resposta da parte do Governo, apesar de ter insistido na sua urgência no passado mês de maio".

"Esta postura do Governo, para além de representar um claro incumprimento do disposto na Lei Orgânica n.º 4/2019, de 13 de setembro, impede também que a Entidade para a Transparência seja criada no ano de 2020 e possa funcionar em pleno no ano de 2021", criticam os deputados.