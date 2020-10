Covid-19

A Itália registou 9.338 casos de contágio com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, um aumento menor que nos últimos dias, embora com menos testes realizados, de acordo com as autoridades de saúde.

Desde sexta-feira, a Itália detetou mais de 10.000 casos positivos de covid-19 por dia, registando hoje um número um pouco abaixo dessa fasquia, porque o número de testes diminuiu (de 150.000 para 99.000), por causa do fim-de-semana.

Itália teve até agora 423.578 pessoas infetadas desde o início da crise sanitária no país, em 21 de fevereiro.