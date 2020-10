Covid-19

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, disse hoje que a vacina contra a covid-19 será gratuita mas não será obrigatória para a população do país, o segundo com mais mortes no mundo devido à pandemia.

"O meu ministro da Saúde já disse claramente que não será obrigatória esta vacina e ponto final", afirmou Bolsonaro, em declarações a apoiantes em frente ao Palácio da Alvorada, residência oficial do chefe de Estado brasileiro, em Brasília.

"Depois de aprovada pelo Ministério da Saúde e com comprovação científica e, assim mesmo, ela [vacina] tem de ser validada pela Anvisa [Agência Nacional de Vigilância Sanitária], daí nós ofereceremos ao Brasil, de forma gratuita, obviamente. Mas repito, não será obrigatória", acrescentou o Presidente brasileiro.