A missão diplomática da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) pediu hoje ao Governo e oposição da Costa do Marfim "esforços consideráveis" para que a eleição presidencial de 31 de outubro seja pacífica.

A missão da organização regional africana reuniu-se no domingo e hoje com Governo e oposição e "instou os candidatos e os partidos políticos a fazerem esforços consideráveis para chegar a um acordo sobre as eleições", refere uma declaração lida à comunicação social, citada pela agência France-Presse (AFP).

A missão, liderada pela ministra dos Negócios Estrangeiros do Gana, Shirley Botchway, pediu também aos candidatos do Partido Democrático da Costa do Marfim (PDCI, em francês) e da Frente Popular da Costa do Marfim (FPI, em francês) a "reconsiderarem seriamente a sua decisão de boicotar as eleições e o apelo feito aos seus apoiantes para que se empenhassem na desobediência civil" em protestos contra o processo eleitoral.