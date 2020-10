Actualidade

A ex-eurodeputada Ana Gomes revelou hoje no julgamento do alegado 'jihadista' português Rómulo Costa ter recebido comunicações em nome de "R. Costa" e do pai deste arguido, para o repatriamento de familiares destes retidos na Síria.

A diplomata de carreira e ex-eurodeputada falava, na qualidade de testemunha, no julgamento em que o português Rómulo Costa e Massimo Turé estão acusados de vários crimes relacionados com a atividade terrorista do Estado Islâmico (EI).

A antiga eurodeputada reiterou à saída do tribunal que recebeu informações de "R. Costa", que julga ser o ora arguido Rómulo Costa, e, mais tarde, do pai deste, residente em Queluz, ambos no sentido de serem repatriados para Portugal as crianças que pertenciam à família portuguesa, embora as mães tivessem nacionalidade estrangeira.