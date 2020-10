Covid-19

O Ministério da Saúde moçambicano anunciou hoje mais 214 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, elevando o total para 11.080, num dia em que mais 323 pessoas foram dadas como recuperadas.

"A cidade de Maputo registou o maior número de casos, com 125, correspondendo a 58.4% do total dos casos reportados hoje em todo o país", disse Benigna Matsinhe, diretora adjunta de Saúde Pública, na atualização de dados sobre a pandemia no Ministério da Saúde, em Maputo.

Do total de casos anunciados, 10.781 são de transmissão local e 299 casos são importados, havendo ainda 75 óbitos e um cumulativo de 321 pacientes internados.