Covid-19

Um surto de covid-19 identificado no Lar de Idosos do Centro Paroquial e Social do Salvador, em Beja, já infetou 31 pessoas, sendo 24 utentes e sete funcionários, divulgou hoje a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA).

Trata-se do segundo surto identificado em lares de idosos na cidade de Beja e no período de uma semana, depois de, na passada quarta-feira, ter sido confirmado o primeiro, no lar Mansão de São José, com 107 infetados.

Segundo a ULSBA, dos 146 testes de despiste de covid-19 feitos a todos os utentes e funcionários do Lar de Idosos do Centro Paroquial e Social do Salvador, 31 deram resultados positivos, 113 negativos e dois inconclusivos.