Actualidade

Sines, Setúbal, 19 out 2020 - Dois tripulantes de um veleiro, ambos de 70 anos, foram resgatados no domingo, perto do Cabo de Sines, depois de a embarcação ter sido abalroada por duas orcas, divulgou hoje a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Em comunicado, a Unidade de Controlo Costeiro (UCC) da GNR, adianta que a tripulação do veleiro, com 12 metros de comprimento, efetuou um pedido de socorro, através das comunicações rádio VHF marítimas, quando se encontrava a cerca de três milhas náuticas de distância da terra, o equivalente a 5,5 quilómetros.

"Os militares [do subdestacamento de Controlo Costeiro de Sines] deslocaram-se ao local com a lancha de vigilância e interceção, onde apuraram que a embarcação tinha sido abalroada por duas orcas que partiram o leme, deixando a embarcação à deriva e sem capacidade de manobra", avançou.