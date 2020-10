Actualidade

As defesas dos arguidos do caso da morte de Giovani Rodrigues, em Bragança, acreditam que começaram hoje a "desmontar" a acusação pública com a decisão instrutória de desqualificar alguns dos crimes.

A decisão da fase de instrução do processo foi hoje conhecida com a juíza a alterar a acusação do Ministério Público (MP) relativamente aos crimes contra os três amigos que acompanhavam Giovani na noite de 21 de dezembro de 2019 e a decidir não levar a julgamento um dos arguidos acusado de favorecimento.

A juíza manteve aos restantes sete arguidos a acusação de homicídio qualificado relativamente à vítima Giovani Rodrigues, mas entendeu que os arguidos não devem ser acusados de tentativa de homicídio qualificado, mas sim do crime de ofensas à integridade física no que se refere aos outros três cabo-verdianos.