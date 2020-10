Actualidade

"Fados de Amália no Palco do Coliseu" é o título de uma série de espetáculos, a realizar a partir de dezembro, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, que visa recriar o repertório de Amália Rodrigues (1920-1999), por fadistas contemporâneos.

Esta iniciativa, que resulta de uma parceria da Fundação Amália e do Coliseu de Lisboa, surge na sequência das sessões semanais de fado, realizadas no Jardim da Casa de Amália, também na capital, desde julho do ano passado.

Estas sessões "vão deixar de acontecer, devido não só ao mau tempo, como também à pandemia, porque o espaço no interior da casa [que foi a residência da fadista] já não o conseguimos utilizar devido às contingências da Direção-Geral da Saúde", lê-se no comunicado enviado à agência Lusa.