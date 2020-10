Actualidade

O advogado do ex-coordenador da PJ Carlos Dias Santos considerou hoje, em tribunal, que a acusação do Ministério Público no processo Aquiles está alicerçada em meios ilegais de obtenção de prova.

Nas alegações, o advogado Melo Alves contestou a acusação imputada ao seu cliente, para quem o Ministério Público pediu a condenação a uma pena agravada, dizendo que esta foi construída com base na valoração de meios ilegais de prova.

"Há uma série de meios de prova que não podem ser valorizados porque foram conseguidos através de ações encobertas", alegou.