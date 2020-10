Actualidade

Uma multidão invadiu hoje uma prisão e libertou os reclusos detidos em Benin, uma cidade no sul da Nigéria, noticia hoje a agência Associated Press, que refere que a ação integra os protestos contra os abusos policiais no país.

Alguns presos terão saltado de uma cerca da instituição enquanto outros foram vistos a correr pela rua, segundo vídeos do local. De acordo com a comunicação social local, cerca de 200 prisioneiros podem ter escapado.

As autoridades nigerianas não anunciaram ainda se houve alguma morte ou ferimentos resultantes da invasão a este estabelecimento prisional no estado de Edo.