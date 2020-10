Covid-19

A região espanhola de Navarra, com cerca de 650 mil pessoas, no norte do país, vai ficar confinada a partir de quinta-feira e durante 15 dias, exceto para casos excecionais, como trabalho, serviços essenciais ou de emergência.

A presidente do Governo desta comunidade autónoma, María Chivite, anunciou as restrições à circulação de pessoas numa conferência de imprensa extraordinária, na qual reconheceu que a situação de saúde é "preocupante" devido à covid-19, apesar de outras restrições já terem sido tomadas nas semanas anteriores.

"Trata-se de parar toda a atividade não essencial", disse, anunciando, além do confinamento, o encerramento às 21:00 horas de bares, restaurantes e outros estabelecimentos desportivos e culturais, bem como a restrição de reuniões fora do agregado familiar.