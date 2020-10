Covid-19

A Coronavac, vacina contra o novo coronavírus do laboratório chinês Sinovac, na terceira fase de desenvolvimento, demonstrou ser segura em testes realizados no Brasil, anunciou hoje o governador do estado brasileiro de São Paulo, João Doria.

"Os primeiros resultados dos estudos clínicos realizados no Brasil comprovam que, entre todas as vacinas testadas no país, a Coronavac é a mais segura, a que apresenta os melhores e mais promissores índices no Brasil. É, de facto, a vacina mais avançada neste momento", declarou Doria, numa conferência de imprensa, na sede do governo regional de São Paulo.

O imunizante foi aplicado em nove mil voluntários, com idades entre 18 e 59 anos, segundo dados divulgados pela equipa do governdor, que mostram que apenas pouco mais de um terço (35%) dos testados reportaram reações adversas leves após a aplicação, como dor no local da aplicação ou dor de cabeça.