O 20.º aniversário do agrupamento de música contemporânea da Casa da Música, Remix Ensemble, é assinalado esta terça-feira com a estreia mundial de "Requiem", de Francesco Filidei, no Porto, uma obra composta durante os meses de confinamento.

Em declarações aos jornalistas, Francesco Filidei explicou que compôs "Requiem" para o Remix Ensemble, "sozinho em casa, durante a pandemia", num contexto de "sentimentos estranhos".

"Acho que isso se vai sentir em algumas das partes do 'Requiem', algo mesmo opressivo", declarou, salvaguardando, todavia, que a ideia para escrever a peça musical apareceu ainda antes da propagação da doença e do início do confinamento.