Actualidade

O presidente da CIP rejeitou hoje a proposta do Governo para suspender a caducidade dos contratos coletivos e frisou que o executivo não pode fazer da Concertação Social "apenas uma caixa de correio recetora" de acordos com a esquerda.

"A primeira reação é de negação desta medida", começou por dizer o presidente da CIP - Confederação Empresarial de Portugal, quando questionado pelos jornalistas sobre a proposta do Governo, durante uma videoconferência de apresentação dos resultados de um inquérito sobre o impacto da crise nas empresas.

Porém, António Saraiva acrescentou que, estando a medida acordada entre o Governo com os partidos da esquerda no parlamento, com vista a aprovar o Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), os parceiros sociais terão "de saber lidar com ela em sede de Concertação Social."