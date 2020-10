Actualidade

O presidente da Câmara de Vila Nova de Cerveira, no distrito de Viana do Castelo, insistiu hoje na "urgência" do prolongamento da Autoestrada 28 (A28) até Valença para "aliviar" o tráfego, sobretudo, de veículos pesados, na Estrada Nacional (EN) 13.

A reivindicação de Fernando Nogueira foi reafirmada, hoje, aos deputados do PSD eleitos pelo círculo de Viana do Castelo à Assembleia República.

Em comunicado enviado às redações, o autarca independente (Movimento independente PenCe - Pensar Cerveira), explicou que o encontro Jorge Mendes, Eduardo Teixeira e Emília Cerqueira teve como "tema central" o prolongamento da A28 para norte, troço com uma extensão de cerca de 30 quilómetros.