Covid-19

Cabo Verde anunciou hoje mais uma morte por covid-19, elevando para um total de 87 óbitos, e 48 novos casos, o menor valor diário dos últimos 27 dias e que aumenta o acumulado para 7.800 infeções.

Os dados foram avançados em conferência de imprensa, na cidade da Praia, pelo diretor do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças Prioritárias, Jorge Noel Barreto, indicando que os laboratórios do país analisaram 332 amostras recolhidas nos últimos cinco dias e 48 deram resultado positivo para a covid-19.

Do total de novos casos, a maioria foi registada na cidade da Praia, ilha de Santiago, com 41, o principal foco da doença, que contabilizou mais uma morte no domingo, elevando para 87 o número de óbitos no país associados à doença, numa taxa de letalidade de 1,1%.