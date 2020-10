Açores/Eleições

O líder do Chega, André Ventura, disse hoje que o António Costa "não tem coragem" de vir aos Açores porque o Orçamento do Estado (OE) de 2021 constitui o "maior desastre" para a região.

"António Costa não vir aos Açores tem duas leituras políticas: uma delas é saber que este Orçamento do Estado de 2021 é um desastre para a Região Autónoma dos Açores e não tem coragem de vir assumir isso", declarou André Ventura, à margem de uma ação de rua, no âmbito da campanha para as legislativas regionais do próximo domingo, em Ponta Delgada.

O dirigente considera que o líder do PS e primeiro-ministro sabe que "muitos dos problemas que prometeu resolver desde os transportes, até aos transportes interilhas, ao transporte marítimo, aos salários e prestações sociais, e que tinha anunciado, não foram cumpridos".