Actualidade

O Sudão vai ser retirado da lista de países apoiantes do terrorismo, anunciou hoje o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, numa medida que permitirá ao país africano voltar a ter acesso a empréstimos internacionais.

A decisão dependia de o Sudão cumprir o acordo de pager 335 milhões de dólares [285 milhões de euros] às vítimas de terrorismo norte-americanas e às suas famílias, permitindo ao país obter ajuda financeira essencial para reanimar a sua depauperada economia e salvar a transição para a democracia.

"Boas notícias! O novo governo do Sudão, que está a fazer grandes progressos, aceitou pagar 335 milhões às vítimas americanas de terrorismo e às suas famílias. Assim que for depositado, retirarei o Sudão da lista de Estados apoiantes do terrorismo. Por fim, justiça para o povo americano e um grande passo para o Sudão", escreveu Donald Trump na rede social Twitter.