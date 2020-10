Actualidade

As plantas têm um mecanismo que lhes permite saber se o ambiente é adequado para o crescimento, e interrompem esse crescimento em caso de falta de água, indica um estudo hoje divulgado.

Publicado na revista científica "Nature Plants", o estudo foi liderado por Elena Baena-González, investigadora principal do Instituto Gulbenkian de Ciência e membro da Unidade de Investigação GREEN-IT, dedicada à inovação no melhoramento de plantas para assegurar a sustentabilidade ambiental e a segurança alimentar, e usando tecnologias limpas.

De acordo com um comunicado do Instituto Gulbenkian de Ciência, o estudo, que teve a colaboração de outros grupos de investigação, "levanta questões sobre como ocorreu a transição do meio aquático para o meio terrestre durante a evolução e revela dados importantes que podem ajudar a definir estratégias de desenvolvimento de culturas mais resistentes à seca".