Os governos do Brasil e dos Estados Unidos (EUA) assinaram na segunda-feira um protocolo sobre regras comerciais e transparência para melhorar a qualidade dos fluxos bilaterais de comércio e investimento, informou o executivo brasileiro.

"O acordo firmado na segunda-feira atualiza o Acordo Brasil-Estados Unidos de Cooperação Económica e Comercial com novos anexos em três áreas: Facilitação de Comércio e Administração Aduaneira, Boas Práticas Regulatórias e Anticorrupção", informou o Ministério das Relações Exteriores em comunicado.

"Juntos, esses instrumentos demonstram o comprometimento dos dois países com os elementos fundamentais necessários para práticas comerciais justas: a publicação de informações, dando às partes interessadas uma oportunidade de fornecer contribuições sobre as regras, o estabelecimento de processos eficientes e transparentes na fronteira e a vigilância contra a corrupção", acrescenta-se no texto.