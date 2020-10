Nagorno-Karabakh

Os países-membros do Conselho de Segurança da ONU pediram à Arménia e ao Azerbaijão que respeitem o cessar-fogo, previsto para entrar em vigor no domingo, na região de Nagorno-Karabakh.

Na segunda-feira, numa reunião à porta fechada na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, o Conselho de Segurança analisou a situação naquele pequeno território montanhoso, onde o reinício dos combates, em 27 de setembro, deixou já centenas de vítimas.

No encontro, organizado a pedido da França, da Rússia e dos Estados Unidos, os 15 países-membros do órgão da ONU associaram-se ao apelo do secretário-geral da organização, António Guterres, para que a trégua seja respeitada.