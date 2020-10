Actualidade

Vários milhares de indígenas manifestaram-se na segunda-feira contra a violência de que são vítimas nas suas terras, com um julgamento simbólico do Presidente colombiano, Ivan Duque, no centro de Bogotá.

Cerca de sete mil pessoas, oriundas de várias etnias da região de Cauca (sudoeste), uma das mais atingidas pela ação de grupos de narcotraficantes armados, concentraram-se pacificamente na praça Bolívar, no coração da capital colombiana e nas proximidades do palácio presidencial, após nove dias de viagem a pé e em 'chivas' [autocarros coloridos típicos do país].

Entre várias reivindicações, os indígenas denunciaram a vaga de violência de que são vítimas. De acordo com os dirigentes, 313 morreram em mais de dois anos, e desde que Duque chegou ao poder.