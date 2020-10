Actualidade

A PSP alertou hoje para a necessidade de maior atenção aos comportamentos de ciberbullying, que passaram a ter uma maior expressão por causa do distanciamento social exigido pelo combate à pandemia.

Num comunicado distribuído quando se assinala o Dia Mundial do Combate ao Bullying, a PSP lembra que os comportamentos de 'bullying' interferem de forma negativa e têm grande impacto no seu crescimento físico, emocional e psicológico dos jovens e sublinha a importância de denunciar estes casos.

Segundo a nota, no passado ano letivo, no âmbito do Programa Escola Segura, a PSP registou 900 ofensas corporais e cerca de 600 injúrias e ameaças.