Actualidade

O ex-diretor do departamento científico da agência espacial norte-americana James Garvin afirmou hoje que o vulcão dos Capelinhos, nos Açores, é "um livro aberto" com potencial para se tornar num "laboratório" de exploração sobre o sistema vulcânico em Marte.

"Nós conseguimos ver Marte na Terra através do vulcão dos Capelinhos", afirmou James Garvin em entrevista à agência Lusa via telefone, a propósito da expedição da NASA que usou o vulcão da ilha do Faial para treinar a exploração da paisagem de Marte.

James Garvin falava à Lusa no âmbito das comemorações dos 500 anos da viagem de circum-navegação de Fernão de Magalhães, nas quais participará, na quarta-feira, pelas 16:30, em direto através de uma plataforma digital.