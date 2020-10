Covid-19

A Alemanha registou 6.868 novas infeções pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, um número bastante superior aos 4.122 casos contabilizados na terça-feira da semana passada pelas autoridades alemãs.

Segundo os dados atualizados do Instituto Robert Koch (RKI) de virologia, o número total de casos positivos desde o anúncio do primeiro contágio no país, no final de janeiro, é de 373.167, com 9.836 óbitos, mais 47 nas últimas 24 horas.

Cerca de 298.300 pessoas já superaram a doença, colocando os casos ativos em torno de 65.000.