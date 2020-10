Mau tempo

A Proteção Civil registou entre as 00:00 e as 07:00 de hoje 15 ocorrências devido à chuva, sobretudo em Faro, mas a situação vai agravar-se a partir do final da manhã devido à depressão Bárbara.

Em declarações à agência Lusa cerca das 09:00, o comandante Paulo Santos, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), disse que a noite foi "muito calma", contrariamente ao que tinha ocorrido entre as 00:00 de segunda-feira e as 00:00 de hoje, com o registo de 510 ocorrências relacionadas com o mau tempo.

"A noite passada acabou por ser bastante tranquila ao nível das ocorrências tendo-se verificado apenas 15 ocorrências durante a noite sobretudo no distrito de Faro onde se registaram quatro", disse.