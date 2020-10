Mau tempo

Os distritos de Évora, Faro e Beja vão juntar-se aos de Setúbal, Lisboa, Santarém, Castelo Branco e Portalegre que a partir das 12:00 vão estar sob aviso vermelho por causa da chuva, segundo o IPMA.

Os oito distritos estão sob aviso vermelho devido à previsão de chuva por vezes forte e persistente e ocasionalmente acompanhada de trovoada e possibilidade de ocorrência de fenómenos extremos de vento.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aviso vermelho para os oito distritos vai estar em vigor entre as 12:00 e as 18:00 de hoje.