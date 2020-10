Actualidade

O antigo presidente da Comissão Europeia Jean-Claude Juncker afirma-se desiludido com a "falta de ambição" dos líderes europeus em termos da capacidade orçamental da União, manifestando-se em particular "escandalizado" com os cortes impostos pelos chamados países 'frugais'.

Numa entrevista concedida à Fundação Schuman no início do mês e publicada esta semana, o ex-presidente do executivo comunitário lamenta que o acordo alcançado em julho passado em torno do orçamento da União para 2021-2027 contemple cortes avultados em diversas políticas relativamente à proposta original apresentada ainda pela sua Comissão.

"O Conselho Europeu cortou no financiamento do programa Erasmus, baixou também o orçamento para a Defesa, para a Investigação, para a Saúde. Estou escandalizado com estas derrapagens, que se devem à influência nociva dos quatro 'frugais'", disse, referindo-se às posições negociais de Holanda, Áustria, Suécia e Dinamarca.