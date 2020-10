Football Leaks

O treinador de futebol Jorge Jesus afirmou hoje em tribunal "não saber bem" porque estava a testemunhar no processo 'Football Leaks', no qual o arguido Rui Pinto é acusado de ter divulgado o seu contrato com o Sporting.

"Nunca foi coisa a que desse grande importância, nem sei o que estou aqui a fazer", afirmou o atual técnico do Benfica, durante a 14.ª sessão do julgamento do processo, que decorre no Tribunal Criminal de Lisboa.

Perante esta afirmação, o coletivo de juízes lembrou ao técnico, que teve dificuldade em precisar o período durante o qual orientou o Sporting, que foi arrolado como testemunha pelo Ministério Público, pela defesa e por assistentes.