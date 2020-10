Actualidade

Israel e os Emirados Árabes Unidos acordaram uma isenção de vistos, anunciou hoje o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, tornando-se assim os cidadãos dos Emirados os primeiros beneficiários de um país árabe.

"Vamos isentar de vistos os nossos cidadãos", afirmou Netanyahu na pista do aeroporto Ben Gurion de Telavive, onde recebeu a primeira delegação oficial dos Emirados Árabes Unidos (EAU) a deslocar-se a Israel desde o acordo de normalização de relações entre os dois países.

"Hoje fazemos história que durará gerações", afirmou o chefe do governo de Israel, ao lado do ministro de Estado para os Assuntos Financeiros dos Emirados, Obaid Al-Tayer, e pelo secretário do Tesouro norte-americano, Steven Mnuchin.