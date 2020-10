Actualidade

A ONU e as organizações africanas CEDEAO e UA apelaram hoje à contenção na Guiné-Conacri enquanto se aguardam os resultados das eleições presidenciais de domingo e quando se registaram três mortos em confrontos em Conacri.

"Apelamos para a calma e contenção dos atores políticos a fim de evitar manifestações violentas que possam ter consequências na paz e segurança", afirmaram, num comunicado conjunto divulgado hoje, a Comunidade Económica dos Países da África Ocidental (CEDEAO), União Africana (UA) e Organização das Nações Unidas (ONU).

No mesmo comunicado, as organizações "convidam" os líderes políticos a respeitarem "as disposições legais" relativamente à proclamação dos resultados, lamentando a divulgação que está a ser feita "através das redes sociais".