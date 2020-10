Actualidade

O português Jorge Simão é o novo treinador dos belgas do Royal Mouscron, da Liga belga de futebol, num acordo válido até final da época, informou hoje o clube na sua página oficial na internet.

Os belgas assinalam as passagens de Jorge Simão, de 44 anos, por Sporting de Braga e Boavista em Portugal e pelos sauditas do Al Fahya, referindo ainda que o treinador português contará no Mouscron com os seus dois adjuntos, Leandro Morais e Gilberto Andrade.

"O seu contrato é válido até final da época", adianta o clube.