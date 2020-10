Actualidade

A consultora JLL estima que construir para arrendar vai tornar-se "a grande aposta" dos investidores em Portugal, e que nos próximos cinco anos deverão chegar ao mercado cerca de 3.000 casas para arrendamento habitacional.

De acordo com a consultora, o segmento 'multifamily' vai emergir como "a grande aposta" dos investidores em Portugal nestes próximos anos, sendo esta potenciada pelo facto de o mercado de arrendamento português estar desajustado das necessidades das famílias, nomeadamente em termos de áreas, localização e preços, além de não dar resposta à procura.

No estudo "'Multifamily' Portugal: Um mercado em crescimento", a JLL salienta que a atenção dos investidores está sobretudo centrada em Lisboa e no Porto e nas respetivas áreas Metropolitanas, mas há outros destinos a serem considerados, nomeadamente na margem sul do Tejo, como Almada, Barreiro, Seixal, Montijo e Alcochete, e Loures, a norte.