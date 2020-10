Covid-19

A 36ª edição da Feira Internacional de Luanda (FILDA) foi adiada para 2021, estando agora agendada entre 06 e 10 de julho, informou a entidade organizadora da exposição, Arena.

Inicialmente prevista para julho deste ano, a 36ª edição da FILDA foi remarcada para 06 a 10 de outubro, mas a pandemia de covid-19 obrigou a novo adiamento do evento, previsto agora para o próximo ano.

"Apesar de termos vindo a registar o interesse dos empresários não só nacionais como internacionais na realização da FILDA 2020, e de termos vindo a mover esforços para a realização deste certame com toda as condições de biossegurança, o Ministério da Economia e Planeamento e a Eventos Arena, seguindo as recomendações da Comissão Multissetorial da covid-19, com vista a mitigar os efeitos da pandemia, comunicam que a 36ª edição da Feira Internacional de Luanda foi adiada", justifica a organização.