EUA/Eleições

O segundo debate de campanha para as presidenciais dos EUA, na quinta-feira, terá microfone fechado para o candidato que não estiver a falar, em parte do tempo, para evitar o caos do primeiro confronto televisivo.

O contágio do Presidente Donald Trump com o novo coronavírus, no início deste mês, impediu o confronto televisivo marcado para o passado dia 15 - que chegou a ser pensado de forma virtual, um formato recusado pelo candidato republicano - empurrando para a noite de quinta-feira (madrugada de sexta-feira em Lisboa) o segundo confronto televisivo, numa altura em que muitos eleitores já recorreram à votação antecipada.

O confronto de quinta-feira será sempre comparado com o primeiro, de 29 de setembro, depois das intensas críticas, pela falta de ordem e elevação, e será um teste importante para Trump, que tem vindo a perder terreno nas sondagens para o seu rival democrata, Joe Biden.