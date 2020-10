Football Leaks

O ex-vogal da direção do Sporting Alexandre Godinho reconheceu hoje que o 'Football Leaks' teve um contributo positivo para uma maior transparência no futebol, nomeadamente com a divulgação de contratos de fundos de investimento com clubes.

"Creio que sim", afirmou Alexandre Godinho, em resposta à questão colocada pela defesa do criador da plataforma eletrónica, Rui Pinto, acrescentando: "Não havia práticas irregulares no grupo Sporting, mas já não posso dizer o mesmo de outros elementos que foram revelados, como estes da Doyen. Acabou por se concretizarem algumas preocupações que levaram à revelação destes documentos."

A audição da testemunha na 14.ª sessão do julgamento em curso no Tribunal Central Criminal de Lisboa acabou por centrar-se muito no diferendo que existiu entre o clube de Alvalade e a Doyen e no envolvimento pessoal do advogado e antigo elemento da direção 'leonina' na apresentação da queixa pelo Sporting em 2015 e que viria a originar este processo, tendo na altura sido feita contra desconhecidos.