Actualidade

O espetáculo "Pranto de Maria Parda", encenado por Miguel Fragata, a partir de Gil Vicente, estreia-se em março de 2021, em Tondela, inaugurando um novo projeto do teatro D. Maria, que quer levar produções a terras com pouca população.

Próxima Cena é o nome deste novo projeto do Teatro Nacional D. Maria II (TNDM) que tem como objetivo promover a universalização do acesso à cultura e o desenvolvimento e valorização de públicos, anunciou hoje o teatro em comunicado.

Para tal, pretende levar espetáculos teatrais a territórios de baixa densidade populacional, "numa lógica de descentralização do trabalho teatral realizado no país", começando com a peça "Pranto de Maria Parda", encenada por Miguel Fragata a partir do clássico de Gil Vicente, que, após a estreia em Tondela, segue para Ponte de Lima, Vinhais e Ponta Delgada.