O jogo da Liga dos Campeões de futebol entre Olympiacos e Marselha, do Grupo C, em que também faz parte o FC Porto, vai ser realizado à porta fechada por decisão do governo grego, anunciou hoje o executivo.

Em declarações aos jornalistas helénicos, o primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis explicou que a presença de adeptos no estádio do Olympiacos iria "enviar uma mensagem errada à população, numa altura em que a pandemia está a crescer no país e na Europa".

"Os números de casos subiram bastante nos últimos dias e, por isso, nesta altura, deve-se evitar qualquer aglomeração de pessoas e respeitar rigorosamente as medidas sanitárias", frisou Mitsotakis.