Bielorrússia

A líder da oposição bielorrussa no exílio, Svetlana Tikhanovskaya, declarou hoje que "quem recebe 80% do apoio" não precisa de "usar armas letais e força bruta", referindo-se ao Presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko.

"Alguém que recebe 80% do apoio não precisa usar armas letais e força bruta para estar nos corações e mentes das pessoas", disse Svetlana Tikhanovskaya, num evento realizado no campus Natolin do Colégio da Europa, que tem a sua sede em Bruges (Bélgica), e transmitido online no portal da instituição.

A política bielorrussa insistiu que "alguém que tivesse recebido 80% dos votos seria calorosamente recebido pela maioria da população e celebraria publicamente a sua vitória".