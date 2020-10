Actualidade

(CORREÇÃO DO 2.º PARÁGRAFO) Lisboa, 20 out 2020 (Lusa) - O movimento 'Todos P'lo Benfica', liderado pelo empresário Bruno Costa Carvalho, formalizou hoje de manhã no Estádio da Luz a entrega da lista candidata aos órgãos sociais do Benfica.

Os candidatos Bruno Filipe Costa (vogal efetivo do Conselho Fiscal), José Barão das Neves (presidência da Mesa da Assembleia-Geral) e Bernardo Crespo (vice-presidente da direção) entregaram a lista subscrita pela assinatura de sócios correspondentes a 12.000 votos. (CORRIGE O NÚMERO DE VOTOS, QUE É 12.000 E NÃO 23.344).

Na receção da lista, a que foi atribuída a designação de letra C, esteve o secretário-geral João Salgado e o presidente da Mesa da Assembleia-Geral (MAG), Virgílio Duque Vieira.